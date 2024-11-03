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اقتصاد

"أديبك 2024".. الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة

3 نوفمبر 2024 16:00

أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
الإمارات
أديبك
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"أديبك 2024".. الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة
اليوم 16:00
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مكاسب اقتصادية من "أديبك"
اليوم 00:15
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