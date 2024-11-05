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تيم وولز.. هل يصبح نائباً للرئيسة الأميركية؟

5 نوفمبر 2024 12:00

جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
نائب الرئيس الأميركي
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
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