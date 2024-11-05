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4 أسباب لاحتدام المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024

5 نوفمبر 2024 20:15

جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
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4 أسباب لاحتدام المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024
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كامالا هاريس.. هل تصبح أول رئيسة لأميركا؟
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