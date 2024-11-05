الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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أبرز الأخبار
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة للكتاب 2024»
بحضور بدور القاسمي.. «صندوق الشارقة لاستدامة النشر» يحتفي بالدفعة الأولى من المتخرجين
مجلس الإمارات للإعلام يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
الدولارات الرقمية تؤجج سباق الرئاسة الأميركية
شمال غزة.. 1800 قتيل و400 ألف بلا طعام
«يوم الحسم».. هاريس وترامب في انتظار قرار الأميركيين بصناديق الاقتراع
المستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
7 سيدات.. تمثيل مشرف بالانتخابات الأميركية وترقب لدور «هاريس»
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
ماذا لو حصل تعادل تام بين هاريس وترامب؟
لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات
الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
حملتا هاريس وترامب تستعدان لمعارك قانونية محتملة في المحاكم
محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد
طحنون بن زايد: تسريع التحول الرقمي والابتكار لرفاهية البشر
حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»
لجان «تنفيذي أبوظبي» تبحث الخطط الحكومية والمبادرات المستقبلية
طيبة الهاشمي: «أديبك 2024» يبحث فرص الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة
صقر غباش ورئيسة سلوفينيا يبحثان العلاقات
«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق «مصلى مدرستنا»
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الأخبار العالمية
4 أسباب لاحتدام المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024
5 نوفمبر 2024 20:15
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
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4 أسباب لاحتدام المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024
اليوم 20:15
الأخبار العالمية
كامالا هاريس.. هل تصبح أول رئيسة لأميركا؟
اليوم 18:00
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