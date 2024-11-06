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اقتصاد

أرقام من "أديبك 2024" في يومه الثالث

7 نوفمبر 2024 01:02

أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
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