بعد فوز ترامب.. ما هي مرحلة "البطة العرجاء"؟

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عبدالله بن زايد: طلابنا في الخارج سفراء للوطن
الإمارات تواصل جهودها الإغاثية لدعم أهالي غزة
«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» تدعم الاستدامة والأمن الغذائي
حمدان بن محمد: نصنع مستقبلاً يطمح له الجميع.. ودبي وجهة مرغوبة للاستثمار
الشيخة فاطمة: ابنة الإمارات بفضل دعم القيادة شريك فاعل في مسيرة الوطن الظافرة
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