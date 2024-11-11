جانب من كلمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 د. سلطان الجابر في افتتاح أعمال فعاليات COP29

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عمر خيرت.. ليلة موسيقية تسافر بالجمهور للزمن الجميل
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إسرائيل تدرس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في لبنان
مصر تشدد مجدداً على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
سويسرا.. إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي
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مقتل 6 مسلحين شمال باكستان
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لجنة التنسيق البرلماني بدول «التعاون» تجتمع في أبوظبي
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11 نوفمبر 2024 17:30
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