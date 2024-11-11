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اقتصاد

«xpeng» الصينية تطلق روبوتاً للمساعدة في المهام والأعمال اليومية

11 نوفمبر 2024 21:24

تسلا
روبوت
السيارات الكهربائية
الصين
الذكاء الاصطناعي
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«xpeng» الصينية تطلق روبوتاً للمساعدة في المهام والأعمال اليومية
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