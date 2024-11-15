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البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان
المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين
«الجمهوريون» يحققون الأغلبية في الكونجرس الأميركي
روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا
دعوات لإغاثة عشرات آلاف المحاصرين في شمال غزة
اليمن.. «الحوثي» يهجر أهالي 5 قرى في الحديدة
«الصحة العالمية»: الأوضاع في غزة تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر
الجامعة العربية تحذر من مخاطر حظر عمل «الأونروا»
لجنة أممية تعتمد قرار السيادة الدائمة للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
بوريل يدعو لتعزيز سياسات أوروبا الدفاعية بعد انتخاب ترامب
مقتل طفلين بانفجار في باكستان
الأمم المتحدة تؤكد الاستعداد لتسهيل التوصل لإيقاف إطلاق النار في لبنان
48 وفاة و8 آلاف إصابة بـ«الكوليرا» في تعز اليمنية
منصور بن زايد: الإمارات نموذج ملهم في التميُّز والريادة
الإمارات تواصل جهود دعم القطاع الصحي في غزة
تمديد التسجيل في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حتى 30 نوفمبر
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العمل التطوعي البيئي.. دور مجتمعي مؤثر لزيادة المساحات الخضراء
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الرياضة
أرقام مايك تايسون وجيك بول قبل الموقعة التاريخية
15 نوفمبر 2024 18:41
مايك تايسون
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