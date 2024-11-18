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علوم الدار

مباحثات ولي عهد أبوظبي والرئيس البرازيلي

18 نوفمبر 2024 17:22

ولي عهد أبوظبي
رئيس البرازيل
مجموعة العشرين
الرئيس البرازيلي
خالد بن محمد بن زايد
قمة دول العشرين
قمة العشرين
البرازيل
الإمارات
لولا دا سيلفا
قمة مجموعة العشرين
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مباحثات ولي عهد أبوظبي والرئيس البرازيلي
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