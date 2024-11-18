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علوم الدار

مجموعة "الـ20" في سطور

18 نوفمبر 2024 22:08

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مجموعة العشرين
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أستراليا
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قمة دول العشرين
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اليوم 21:00
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