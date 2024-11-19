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الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين
لبنان يسلم رداً مكتوباً على مقترح الهدنة الأميركي
حملة هاريس تواجه أزمة مالية بعد خسارة الانتخابات
العراق.. القوات الأميركية تعيد التموضع في «المثلث الصحراوي»
الاتحاد الأوروبي: لا كلمات تُعبِّر عن مأساة غزة
الصين تجدد دعوتها لإيجاد تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا
إغلاق المدارس في بيروت
إشادة أممية بالمشاركة الواسعة بالانتخابات البلدية في ليبيا
مصر: انتهاك السيادة اللبنانية يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي
«التعاون الخليجي»: موقفنا من أزمة أوكرانيا مبني على مبادئ القانون الدولي
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تمول الاستيطان بالضفة
مقتل 85 من كوادر الدفاع المدني في غزة منذ 7 أكتوبر 2023
الصومال.. «أتميص» تعلن انتهاء المرحلة الثالثة من تخفيض القوات
الأردن: السلام العادل سبيل رفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين
حمدان بن زايد: فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان
رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في الكونغرس العالمي للإعلام
المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية الأذرية
شراكة بين «العالمية للاقتصاد الأخضر» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مريم المهيري: الابتكار الزراعي يعزز جودة الحياة لملايين الأسر من صغار المزارعين حول العالم
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الرئيس البرازيلي لــ "الاتحاد".. في أول حوار حصري مع صحيفة عربية لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
19 نوفمبر 2024 18:34
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لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
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مجموعة العشرين
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