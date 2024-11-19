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علوم الدار

مشاركة الإمارات في قمة العشرين

19 نوفمبر 2024 18:45

مجموعة العشرين
قمة دول العشرين
قمة العشرين
الإمارات
قمة مجموعة العشرين
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مشاركة الإمارات في قمة العشرين
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أسهم الإمارات تستقر عند مستواها القياسي فوق التريليون دولار
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