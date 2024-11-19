الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

7 إدراجات تضيف 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية منذ بداية 2024

19 نوفمبر 2024 22:01

أبوظبي
ألف للتعليم
الأسواق المحلية
اللولو
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأسهم المحلية
الإمارات
دبي
سوق دبي المالي
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
7 إدراجات تضيف 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية منذ بداية 2024
اليوم 22:01
علوم الدار
الإمارات ترسخ ريادتها في صناعة الطيران العالمية
اليوم 19:37
علوم الدار
مشاركة الإمارات في قمة العشرين
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©