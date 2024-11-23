السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في تنافسية الذكاء الاصطناعي

23 نوفمبر 2024 18:50

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
الصين
المملكة المتحدة
الهند
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في تنافسية الذكاء الاصطناعي
اليوم 18:50
اقتصاد
اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة في 2025
20 نوفمبر 2024
اقتصاد
7 إدراجات تضيف 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية منذ بداية 2024
19 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©