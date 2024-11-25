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اقتصاد

فنادق أبوظبي تستقبل 4.3 مليون نزيل خلال 9 أشهر

25 نوفمبر 2024 17:31

أبوظبي
سعود الحوسني
الإمارات
دائرة الثقافة والسياحة
فنادق أبوظبي
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فنادق أبوظبي تستقبل 4.3 مليون نزيل خلال 9 أشهر
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