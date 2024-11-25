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الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
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علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف الأسبوع العالمي للغذاء
25 نوفمبر 2024 23:36
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