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علوم الدار

برعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف الأسبوع العالمي للغذاء

25 نوفمبر 2024 23:36

أبوظبي
الأسبوع العالمي للغذاء
الأغذية
منصور بن زايد
الغذاء
الصناعات الغذائية
الإمارات
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برعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف الأسبوع العالمي للغذاء
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