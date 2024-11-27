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بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

27 نوفمبر 2024 22:47

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وقف إطلاق النار
أزمة لبنان
الجيش اللبناني
حزب الله
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