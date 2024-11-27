بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالله بن زايد: الإمارات تتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره
الإمارات: %70 من قتلى غزة من النساء والأطفال
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
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ولي عهد أبوظبي وولي عهد البحرين: علاقات تاريخية تربط البلدين
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الشيخة فاطمة: علاقات متميزة تجمع بين الإمارات وتركيا
«التربية» تحدد أدوار منسقي الامتحانات خلال اختبار الفصل الأول
«أبوظبي للإعلام» تشارك في «الكونغرس العالمي للإعلام 3»
وزيرة الشباب بمملكة البحرين تؤكد متانة العلاقات التاريخية بين الإمارات وبلادها
الإمارات والسعودية تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة
«تنفيذي الشارقة» يطلق «برنامج تحسين تجربة المتعامل»
حلقة نقاشية تناقش تطوير مهارات الإعلاميين
«الإمارات للإعلام» يوقع ثلاث مذكرات تفاهم
«الذكاء الاصطناعي» مشهد «تاريخي» في «كونغرس الإعلام»
«تريندز» والأكاديمية الرئاسية الروسية يطلقان برامج تدريبية متخصصة
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27 نوفمبر 2024 22:47
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