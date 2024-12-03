الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد في مدينة العين
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
مواطنون: ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية للحفاظ على المكتسبات
«الاتحادي للمعلومات الجغرافية» يطلق النسخة الورقية للأطلس الوطني للإمارات
قطاعات شرطة دبي تحتفي بعيد الاتحاد
مسيرة بحرية في دبا الفجيرة احتفالاً بـ«عيد الاتحاد»
عروض غنائية في قرية التراث بالفقيت
فلكلور وطني في «الإمارات الثقافي» برأس الخيمة
«الداخلية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53
سيف بن زايد: شباب الإمارات جنودنا الأوفياء
«زايد الإنسانية»: فرحة واعتزاز بروح الاتحاد والمنجزات
مليون عامل يشاركون في احتفالات عيد الاتحاد الـ 53
محمد سعيد الشحي: تحقيق الطموحات بالوحدة والتكاتف
مقصود كروز: مواصلة المسيرة الاستثنائية بخطوات واثقة
محمد حمد البادي: لحظة تاريخية أسست للمستقبل
النائب العام لأبوظبي: ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن
مكتوم الشريفي: تاريخ عظيم في مسيرة الوطن
فيصل البناي: وطن الابتكار والريادة والتميز
عمر بن زايد: الإمارات وجهة الباحثين عن النجاح والأمن والأمان
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 في العين
3 ديسمبر 2024 18:56
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
العين
عيد الاتحاد
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 في العين
اليوم 18:56
اقتصاد
326 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 9 أشهر
30 نوفمبر 2024
اقتصاد
أبوظبي تتألق على مؤشر براند فاينانس لـ«المدن العالمية 2024»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©