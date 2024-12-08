الأحد 8 ديسمبر 2024
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الإمارات تقدم مساعدات للنازحين وكبار السن في شمال غزة
البرلمان العربي: دعم الإمارات لغزة امتداد لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية
الإمارات: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم
4 آلاف حالة بتر و2000 إصابة عمود فقري ودماغ في القطاع
سلسلة اعتداءات مستوطنين على فلسطينيي الضفة
«الوزراء اللبناني» يوافق على انتشار الجيش جنوب الليطاني
«التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة وصول المساعدات لغزة
جهود دبلوماسية مكثفة لتحقيق هدنة في غزة
النرويج: نريد دولة فلسطينية تضم الضفة وغزة
اللبنانيون يأملون في انفراج أزمة «الفراغ الرئاسي» قريباً
الأمم المتحدة: خطة جديدة لتعزيز الحوار في ليبيا
الأمم المتحدة تعلن نزوح 370 ألفاً في سوريا
«الصحة العالمية»: 840 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2024
أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة
مواطنون: نجدد عهد الولاء للوطن والقيادة ونواصل مسيرة «البيت متوحد»
الإمارات تشارك في الدورة الـ 33 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
ريم الهاشمي تلتقي وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور
سعود بن صقر: المواطن محور المسيرة التنموية الشاملة
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 5396 زيارة من أصحاب الهمم للاستفادة من خدمات الصحة النفسية
ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة فضل العلي
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أسبوع أبوظبي المالي 2024
8 ديسمبر 2024 17:42
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