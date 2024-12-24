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اقتصاد

3 قرارات وزارية لتنظيم سياسة تسعير السلع الاستهلاكية بالدولة

24 ديسمبر 2024 20:13

السلع
وزارة الاقتصاد
تجارة التجزئة
الإمارات
إحاطة إعلامية
السلع الاستهلاكية
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3 قرارات وزارية لتنظيم سياسة تسعير السلع الاستهلاكية بالدولة
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