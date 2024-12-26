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اقتصاد

في 2024.. الإمارات توسع شراكاتها الاقتصادية الشاملة

26 ديسمبر 2024 17:25

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
الشراكات
شراكة اقتصادية شاملة
الشراكة الاقتصادية
الإمارات
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في 2024.. الإمارات توسع شراكاتها الاقتصادية الشاملة
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