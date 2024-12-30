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اقتصاد

أرقام قياسية للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

30 ديسمبر 2024 19:22

التجارة غير النفطية
التجارة
الصادرات الإماراتية
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أرقام قياسية للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات
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