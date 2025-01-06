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اقتصاد

أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025

6 يناير 2025 19:31

مصدر
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاستدامة
جائزة زايد للاستدامة
الطاقة المتجددة
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أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
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