جائزة زايد للاستدامة.. تأثير عالمي

الثلاثاء 7 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
ألمانيا: سنعيد النظر في منح الحماية للسوريين
وصول مئات المهاجرين إلى اليونان منذ مطلع العام الجديد
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الاستدامة
فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
«الصليب الأحمر» تعتزم توسيع مساعداتها الإنسانية إلى سوريا
باكستان.. مقتل شرطيين بهجوم إرهابي
بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام اتفاق هدنة في غزة
الأردن: نعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين لبلدهم
عبدالله بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق
الوحدة يقفز إلى «الثالث».. والوصل يحقق «الفوز الأكبر»
«شموخ المغربية».. على أنغام الموشحات الأندلسية
«الوطني للأرصاد» يشارك في بعثة علمية إماراتية بلغارية إلى القطب الجنوبي
حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي نسخة استثنائية عنوانها التميز والإبداع
الطاقة والاحتباس والمناخ ضمن مؤلفات أصدرتها «محمد بن راشد للمعرفة»
انطلاق النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب» 17 يناير 2025
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
جائزة زايد للاستدامة.. تأثير عالمي
7 يناير 2025 16:46
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاستدامة
أبوظبي للاستدامة
أسبوع الاستدامة
جائزة زايد للاستدامة
زايد للاستدامة
الإمارات
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
جائزة زايد للاستدامة.. تأثير عالمي
اليوم 16:46
الرياضة
بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد
اليوم 00:27
اقتصاد
جائزة زايد للاستدامة
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©