الثلاثاء 14 يناير 2025
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الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة
تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس
مفاوضات التهدئة في غزة تدخل «مرحلة الحسم»
لبنان.. تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة
أوسلو تستضيف اجتماعاً دولياً غداً حول حل الدولتين
مباحثات لبنانية - أميركية حول مراحل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي
استكمال إنقاذ ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر
الكرملين: ضرورة وجود ضمانات أمنية لأي اتفاق محتمل مع أوكرانيا
«HCT-Sat1» خطوة رائدة تعزز دور الجامعات بقطاع الفضاء
الأمم المتحدة: مستعدون لدعم سوريا في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية
توثيق أنشطة حمد الشرقي خلال 2024
تعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد وجامعة الخليج العربي
تعاون بين «أميركية الشارقة» وجامعة كوينز الكندية
القرقاوي: النجاح الكبير لقمة المليار متابع محفز لنمو أعمالها
قاعدة فاندنبرغ الجوية نقطة انطلاق القمر «MBZ-Sat»
«تنافسية الكوادر الإماراتية» يطلق الدفعة الثانية لـ «قيادات نافس»
«الدعم الاجتماعي» تعلن «أبوظبي الأول» شريكاً لـ«سلفة الزواج»
عمر النعيمي يستقبل أمين عام البرلمان العربي
«قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»
انطلاق «الدواجن والأبقار» بمهرجان الوثبة للثروة الحيوانية غداً
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علوم الدار
5 محطات رئيسة لانطلاق «محمد بن زايد سات» إلى الفضاء
14 يناير 2025 18:54
الولايات المتحدة
سبيس إكس
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