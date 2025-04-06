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علوم الدار

الإمارات داعم رئيس لقطاع الصحة السوداني

7 ابريل 2025 00:36

الإمارات
السودان
النازحين
اللاجئين
قطاع الصحة
جنوب السودان
تشاد
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