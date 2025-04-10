الخميس 10 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشرات القطاع السياحي في الإمارات خلال 2024

10 ابريل 2025 11:00

قطاع السياحة
الإمارات
القطاع السياحي
الإشغال الفندقي
فنادق الإمارات
فنادق في الإمارات
المنشآت الفندقية
القطاع الفندقي
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
مؤشرات القطاع السياحي في الإمارات خلال 2024
اليوم 11:00
اقتصاد
الإمارات والهند.. ازدهار سياحي
9 ابريل 2025
اقتصاد
تجارة الإمارات والهند.. أرقام ومؤشرات
9 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©