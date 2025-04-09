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اقتصاد

الإمارات والهند.. ازدهار سياحي

9 ابريل 2025 23:45

السياحة
الإمارات والهند
القطاع السياحي
الإمارات
الهند
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علي سعيد النيادي: الإمارات مركز مؤثر في رسم مستقبل العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً
7 ابريل 2025
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