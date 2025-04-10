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اقتصاد

الهند.. باكورة برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة

10 ابريل 2025 18:30

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شراكة اقتصادية شاملة
التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند
الإمارات والهند
التجارة بين الإمارات والهند
الشراكة الاقتصادية
الإمارات
الهند
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الهند.. باكورة برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة
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