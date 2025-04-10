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الرياضة

أغلى 10 صفقات «رعاية ملاعب»

11 ابريل 2025 00:30

أتلتيكو مدريد
شتوتجارت
يوفنتوس
الملاعب
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
أتلانتا يونايتد
برشلونة
فنربخشة
لوس أنجلوس جالاكسي
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