الإمارات والاتحاد الأوروبي.. اقتصاد نحو المستقبل

السبت 12 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
واشنطن تحذر من التعامل مع الموانئ الخاضعة لـ «الحوثي»
40 قتيلاً و146 جريحاً خلال 24 ساعة في غزة
مسؤولون دوليون وأمميون لـ«الاتحاد»: استهداف فرق الإغاثة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو
البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تحظى بتأييد مطلق من «عدم الانحياز»
لبنان: ملتزمون بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
الإمارات: ضرورة وضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
الإمارات.. مواقف راسخة أمام محاولات بائسة لتشويه دعمها للشعب السوداني
8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
الإمارات تشارك في تدشين أكبر جامع في ديربنت بجمهورية داغستان الروسية
«الفارس الشهم 3» تؤكد التزامها بمواصلة الدعم الإنساني لأهالي غزة
5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
افتتاح مركز فحص المركبات الجديد في «الشرق مول»
حاكم عجمان: الإمارات نموذج عالمي في التعايش
محمد الشرقي يؤكد أهمية تمكين الناشئة بأدوات التقنية الحديثة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الإمارات والاتحاد الأوروبي.. اقتصاد نحو المستقبل
12 ابريل 2025 00:30
الاتحاد الأوروبي
التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
الإمارات
الشراكة الاقتصادية
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
الإمارات والاتحاد الأوروبي.. اقتصاد نحو المستقبل
12 ابريل 2025
علوم الدار
الإمارات تطالب "العدل الدولية" بشطب القضية
اليوم 18:39
الأخبار العالمية
افتراءات القوات المسلحة السودانية تنهار أمام "العدل الدولية"
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©