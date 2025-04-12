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علوم الدار

الإمارات أمام "العدل الدولية": القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتها

12 ابريل 2025 10:00

العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
الإمارات
القوات المسلحة السودانية
السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
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الإمارات أمام "العدل الدولية": القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتها
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