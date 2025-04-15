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علوم الدار

الإمارات: نداء عاجل من أجل السلام في السودان

15 ابريل 2025 21:36

السودان
الإمارات
أزمة السودان
الجيش السوداني
القوات المسلحة السودانية
الدعم السريع
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