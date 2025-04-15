الإمارات: نداء عاجل من أجل السلام في السودان

الثلاثاء 15 ابريل 2025
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خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق «مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة»
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
«شاعر المليون» يفتح باب التسجيل للمشاركة في موسمه الـ 12
سيف بن زايد يلتقي المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية
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الإمارات واليابان تعقدان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة
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خبراء دوليون: المكتبات العظيمة تُبنى على أيدي أمناء يملكون الشغف
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لتأجيج الحرب في السودان
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ترامب يأمر بمفاوضات فورية مع كوريا واليابان والهند
اليمن: «الحوثي» حولت البلاد إلى ساحة صراعات
الاتحاد الأوروبي يدعو للضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في مناطق انسحاب إسرائيل
البرلمان العربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
«النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
1.6 مليار يورو مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية
مسام: نزع 487 ألف لغم حوثي
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بلدية غزة: العدوان حول الأسواق إلى خراب
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15 ابريل 2025 21:36
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