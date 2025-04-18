الجمعة 18 ابريل 2025
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عشرات الضحايا في غارات إسرائيلية على مدرسة وخيام النازحين في غزة
الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن
واشنطن تفرض عقوبات على مصرف يمني لدعمه «الحوثي»
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«التعطيش».. سلاح يفتك بالفلسطينيين في غزة
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«الأونروا»: 170 صحفياً قتلوا منذ بدء الحرب على غزة
العراق يعلن انتهاء الاستعدادات لعقد القمة العربية في مايو
منظمات إغاثة: آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية
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الإمارات تدعو إلى حل أزمة السودان بقيادة أفريقية
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السياحة والثقافة تتألقان في أبوظبي
18 ابريل 2025 20:28
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