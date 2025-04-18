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السياحة والثقافة تتألقان في أبوظبي

18 ابريل 2025 20:28

أبوظبي
السياحة
محمد خليفة المبارك
السياحة في أبوظبي
القطاع السياحي
القطاع السياحي في أبوظبي
اقتصاد أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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