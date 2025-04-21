«ميدنايت».. التاكسي الطائر في أبوظبي

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"جي 42" تطلق تقريراً جديداً عن مواهب الذكاء الاصطناعي
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام آباد
خالد بن محمد بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الشركات العائلية الخليجية
تلاقي الإبداعات الإماراتية والمغربية في أمسية شعرية
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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
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حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبدالله بالعبيدة السويدي
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شيخ الأزهر ناعياً البابا فرنسيس: رجل الإنسانية من طراز رفيع
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عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
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روسيا: الموقف الأميركي من انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" يبعث على الرضا
"أميركية الشارقة" تطلق 6 برامج أكاديمية جديدة
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الصين ترحب بجهود التهدئة في أوكرانيا
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