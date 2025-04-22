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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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محمد بن زايد رئيساً للدولة
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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روسيا تعلن حالة الطوارئ في "فلاديمير"
الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش
«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق غداً بأكثر من 1000 فعالية
شراكة بين "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" و"سينديسيز هيلث"
روسيا تدعو أوكرانيا إلى "إزالة العقبات" أمام المفاوضات
حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي
راشد بن حميد النعيمي يشيد بجناح «تريندز» في «الرباط الدولي للكتاب»
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"بيئة أبوظبي" تطلق أول مشروع خليجي لإعادة تأهيل موائل المحار
الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة عبر الحوار
غزة.. مقتل 600 طفل وإصابة 1600 منذ 18 مارس
إجراءات إسرائيلية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى
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صندوق خليفة.. 1100 مشروع إماراتي منذ التأسيس
22 ابريل 2025 18:23
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