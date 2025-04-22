الثلاثاء 22 ابريل 2025
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انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة كبير في روسيا
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الزعابي والكعبي في أبوظبي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سياح في باهالجام في جامو وكشمير
رئيسة "المركزي الأوروبي" تدعو إلى محادثات تجارية "جادة" مع أميركا
حمدان بن محمد يلتقي شركات تكنولوجية حاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في دبي
حمدان بن محمد يشهد إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي
صقر غباش يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت
روسيا تعلن حالة الطوارئ في "فلاديمير"
الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش
«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق غداً بأكثر من 1000 فعالية
شراكة بين "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" و"سينديسيز هيلث"
روسيا تدعو أوكرانيا إلى "إزالة العقبات" أمام المفاوضات
حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي
راشد بن حميد النعيمي يشيد بجناح «تريندز» في «الرباط الدولي للكتاب»
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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات
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"ايدج" تستعرض قدرات مروحيتها المستقلة المتطورة "HT-100" في البرازيل
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اقتصاد
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025
22 ابريل 2025 19:22
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