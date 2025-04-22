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اقتصاد

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025

22 ابريل 2025 19:22

الاقتصاد
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
السعودية
قطر
البحرين
سلطنة عمان
الكويت
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اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025
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