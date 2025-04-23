«بركتنا» تعزز جودة حياة كبار المواطنين في أبوظبي

الأربعاء 23 ابريل 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية
حمدان بن زايد يُعزّي في وفاة محمد سعيد المرر ومبارك عبيد المنصوري
"أوبن أيه آي" تسعى لشراء "جوجل كروم"
حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي
تقرير: الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بين الاقتصادات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي
طقس الإمارات المتوقع غداً
بريطانيا رداً على تصريحات فانس: لن نتخلى عن أوكرانيا
أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
نائب الرئيس الأميركي يقدّم مقترحاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لوقف الحرب
الأمم المتحدة: غزة موطن لليأس و«الجوع المتعمد»
«ترومان» تواصل ضرب «الحوثي» على مدار الساعة
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
الشيخة فاطمة: «بركتنا» تعكس رؤية القيادة في بناء مجتمع مستدام
«شخبوط الطبية» تقدم خدمات متعددة لمرضى اضطرابات الذاكرة
«الإسكان الميسر»: وحدات سكنية منخفضة التكلفة تتميز بجودة التصميم والبناء
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
«بركتنا» تعزز جودة حياة كبار المواطنين في أبوظبي
23 ابريل 2025 18:56
أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
رئيس الدولة
الإمارات
كبار المواطنين
محمد بن زايد
جودة الحياة
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
«بركتنا» تعزز جودة حياة كبار المواطنين في أبوظبي
اليوم 18:56
اقتصاد
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025
22 ابريل 2025
اقتصاد
«اقتصاد الإمارات» مقارنة بالنمو العالمي
22 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©