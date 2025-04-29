الثلاثاء 29 ابريل 2025
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كوريا الشمالية تعترف بإرسال قوات إلى روسيا وبوتين يشكرها
إسرائيل ترفض مقترحاً لوقف النار في غزة 5 سنوات مقابل المحتجزين
عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بوتين يعلن عن هدنة مفاجئة في أوكرانيا لثلاثة أيام
لبنان: حصر السلاح بيد الدولة خيار لا عودة عنه
%65 من ضحايا الحرب على غزة أطفال ونساء وكبار سن
أوكرانيا: اتفاق المعادن لن يشمل المساعدات الأميركية السابقة
«الصليب الأحمر»: شرارة جحيم جديد أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب
الجيش الباكستاني يقضي على 71 إرهابياً
الأمم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتأمين احتياجات الأراضي المحتلة
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
الإمارات تدعم العائلات النازحة في مركز الإيواء بغزة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ16 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
6.200.000 شخص يستفيدون من حملة أضاحي «الهلال الأحمر»
قرقاش: الإمارات نموذج مضيء في منطقة عطشى للنجاح
الإمارات: الحوار الفكري رسالة حضارية وضرورة وجودية
محمد الشرقي يستقبل السفير الفرنسي والقنصل العام الإيطالي
«دبي للصحافة»: فتح باب التسجيل لحضور «قمة الإعلام العربي 2025» حتى 25 مايو المقبل
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«20 نجمة» فوق قميص ليفربول
29 ابريل 2025 08:00
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