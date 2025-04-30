الأربعاء 30 ابريل 2025
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ما هي تفاصيل إحباط محاولة تهريب عتاد عسكري للجيش السوداني؟
30 ابريل 2025 22:30
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