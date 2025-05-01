الخميس 1 مايو 2025
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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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أبرز الأخبار
تحذيرات من تحول غزة إلى «مقبرة جماعية»
«البنتاجون»: استهدفنا ألف موقع حوثي منذ منتصف مارس
شي: الاقتصاد الصيني يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة
الكرملين: السلام يحتاج إلى وقت وننتظر إشارات كييف
غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
لبنان: ضرورة تفعيل لجنة الإشراف على إيقاف إطلاق النار مع إسرائيل
السلطات السورية تنشر قواتها في «صحنايا» لضمان الاستقرار
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
الإمارات.. تاريخ حافل في دعم لبنان ومستقبل واعد لعلاقات البلدين
الإمارات تواجه مخططات «تغذية الاقتتال» في السودان
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
عبدالله بن زايد: ملف «نمو الأسرة» أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة
700 شاغر وظيفي للمواطنين في اليوم الأول لمعرض «طموح الظفرة للتوظيف»
نهيان بن مبارك: الإمارات وجهة تعليمية عالمية جاذبة
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
نهيان بن مبارك يستقبل وفد «منتدى أبوظبي للسلم»
ريم الهاشمي تبرز رؤية الإمارات للتعاون العالمي في اجتماع وزراء خارجية «بريكس» بالبرازيل
مدير إدارة الشؤون الأوروبية يحضر حفل سفارة هولندا باليوم الوطني
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الأخبار العالمية
من هم المتورطون في محاولة تهريب أسلحة للجيش السوداني؟
1 مايو 2025 11:00
الجيش السوداني
النيابة العامة
السودان
الإمارات
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
صلاح قوش
جهاز المخابرات السوداني
المخابرات السودانية
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حقائق حول أول عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم
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ما هي تفاصيل إحباط محاولة تهريب عتاد عسكري للجيش السوداني؟
30 ابريل 2025
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