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محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الجديد
صور.. بريطانيا تحيي الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية
خالد بن زايد: توحيد القوات المسلحة رسّخ أركان دولتنا
حاكم الشارقة يعتمد مبلغ 42 مليون درهم لتنفيذ الطرق الداخلية لمنطقتي الرماقية والسويحات
«الشارقة للرسوم المتحركة 2025» يختتم فعالياته
«تريندز» يختتم مشاركته في معرض أميركا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي
طقس الإمارات المتوقع غداً
حمدان بن محمد يطلق مبادرة «حوي دبي»
أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط
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عبدالله بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة.. قرار تاريخي اتخذه القادة المؤسسون
حمدان بن زايد: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة محطة فارقة في مسيرة اتحادنا
الإمارات: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت وموقف راسخ
الإمارات.. التزام راسخ بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته
الأمم المتحدة: نصف مليون سوري عادوا إلى بلدهم منذ 8 ديسمبر
«الأونروا»: الأزمة الإنسانية في غزة «تفوق الخيال»
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في لبنان
إسرائيل تقرر توسيع الحرب وتستدعي عشرات آلاف الجنود
مصر والعراق: حشد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة
الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل في غزة ورفح
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مطارات أبوظبي.. تمكين المواهب الإماراتية للمستقبل
5 مايو 2025 18:12
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