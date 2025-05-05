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علوم الدار

محمد بن راشد: توحيد القوات المسلحة استكمال للركن الأهم في اتحادنا

5 مايو 2025 18:32

محمد بن راشد
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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