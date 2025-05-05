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علوم الدار

قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة

5 مايو 2025 21:01

محكمة العدل الدولية
لاهاي
الإمارات
السودان
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قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة
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اليوم 19:20
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