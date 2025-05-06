سمات الجندي الإماراتي

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رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
رواندا تكشف عن تفاصيل اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى
رئيس الدولة يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية
«الفارس الشهم 3» توقع مذكرة تفاهم لمشروع حفر وتجهيز آبار مياه في غزة
بريطانيا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً
مقتل جنود باكستانيين بانفجار في بلوشستان
متحف المستقبل يستضيف فعاليات حول التكنولوجيا والحوكمة والصحة الذهنية
أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
وسائل إعلام عالمية تبرز شطب "العدل الدولية" دعوى القوات المسلحة السودانية
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الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
«الجامعة العربية» تحذر من مخططات إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية
غزة.. إطلاق حملة دولية للفت الأنظار إلى معاناة الأطفال
الوكالة الأوروبية للجوء: تغير جذري في مشهد طلبات اللجوء في أوروبا
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6 مايو 2025 19:42
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
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