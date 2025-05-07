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خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم الإماراتي للشعب السوداني راسخ ويهدف إلى حماية المدنيين

7 مايو 2025 18:53

الشعب السوداني
السودان
الإمارات
عبدالفتاح البرهان
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خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم الإماراتي للشعب السوداني راسخ ويهدف إلى حماية المدنيين
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