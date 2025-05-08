الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد المبارك لـ"الاتحاد": "عالم ديزني" نقلة نوعية في مسيرة نمو القطاع السياحي بأبوظبي

9 مايو 2025 01:08

محمد خليفة المبارك
أبوظبي
القطاع السياحي
القطاع السياحي في أبوظبي
السياحة
الإمارات
السياحة في الإمارات
السياحة الترفيهية
السياحة في أبوظبي
عالم ديزني
والت ديزني
شركة ميرال
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
محمد المبارك لـ"الاتحاد": "عالم ديزني" نقلة نوعية في مسيرة نمو القطاع السياحي بأبوظبي
9 مايو 2025
الأخبار العالمية
«زمرة البرهان» تواصل جرائمها بحق الشعب السوداني
7 مايو 2025
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم الإماراتي للشعب السوداني راسخ ويهدف إلى حماية المدنيين
7 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©