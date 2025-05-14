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اقتصاد

الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية تريليونية

14 مايو 2025 19:04

أميركا
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الاستثمارات
الإمارات وأميركا
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الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية تريليونية
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