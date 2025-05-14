الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية تريليونية

الأربعاء 14 مايو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«التعاون الخليجي» وأميركا.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة
«الصحة العالمية»: 71 ألف طفل مهددون بسوء التغذية في غزة
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات دامية
عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة بقطاع غزة
اليمن يتطلع لزيادة الدعم الصيني في الجوانب التنموية
مصر وتركيا تبحثان حشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة
%75 من أسر غزة لا تحصل على مياه كافية
دعم الإمارات للسودان.. نموذج للدبلوماسية الإنسانية الفاعلة
خدمات رقمية لدعم التحاق المجندين بالجامعات
تعاون بين «محمد بن زايد للماء» و«معهد تحلية مياه البحر» في الصين
«السلامة الغذائية» تغلق 5 مطاعم وسوبرماركت
«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي بيوم التمريض بـ16 مشروعاً مبتكراً
«تنفيذي الشارقة» يستعرض خطط التنمية الشاملة
«مشد خورفكان».. خطوة رائدة نحو تنمية البيئة البحرية في الشارقة
قائد عام شرطة أبوظبي ومفوض ورئيس الشرطة النيوزيلندية يبحثان تعزيز التعاون
«تريندز» يختتم مشاركته في «الإعلامي العربي» بالكويت
رائد الفضاء أندرو فويستل يلقي كلمة في حفل تخريج «نيويورك أبوظبي»
«كهرباء الشارقة» تطلق مرحلة جديدة من مبادرة ترشيد المنازل
«سفراء التعايش 2» يجمع طلاباً من 5 دول
مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق
أسواق المال
سوق أبوظبي للأوراق المالية 9,621.25
-10.23
-0.11%
سوق دبي المالي 5,359.72
-2.96
-0.06%
خام برنت 65.51
-0.290
-0.44%
أدنوك للتوزيع 3.53
0.010
0.28%
الدار العقارية 8.26
-0.170
-2.02%
السوق المالية السعودية (تداول) 11,532.00
-0.27
0.00%
الذهب/الدولار 3,182.23
-65.170
-2.01%
شركة طيران أبوظبي 5.45
0.010
0.18%
مجموعة إي آند 17.16
0.060
0.35%
بنك أبوظبي الأول 15.68
0.200
1.29%
البورصة المصرية 39,586.76
88.06
0.22%
دو 8.60
-0.060
-0.69%
إعمار العقارية 13.20
-0.300
-2.22%
الإمارات دبي الوطني 21.25
-0.250
-1.16%
مؤشر ناسداك 100 21,297.98
100.28
0.47%
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية تريليونية
14 مايو 2025 19:04
أميركا
الإمارات
الاستثمارات
الإمارات وأميركا
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
الإمارات وأميركا.. استثمارات استراتيجية تريليونية
اليوم 19:04
اقتصاد
خلدون المبارك لـ"الاتحاد": "مبادلة" قصة نجاح إماراتية تلهم العالم
12 مايو 2025
الرياضة
ليفربول وأرسنال.. «قمة» في «البريميرليج»
11 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©