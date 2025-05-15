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علوم الدار

الإمارات وأميركا.. شراكة تمتد إلى الفضاء

15 مايو 2025 22:15

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القطاع الفضائي
الإمارات وأميركا
العلاقات الإماراتية الأميركية
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