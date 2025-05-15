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اقتصاد

عبدالله بن طوق: الإمارات وأميركا.. شراكة اقتصادية متميزة

15 مايو 2025 20:45

عبدالله بن طوق
وزير الاقتصاد
الإمارات وأميركا
الإمارات
أميركا
العلاقات الإماراتية الأميركية
العلاقات الاقتصادية
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